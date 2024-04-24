МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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В Митине оборудовали пикниковые зоны с мангалами

В СЗАО в этом году оборудовано 100 бесплатных мест для жарки шашлыка. В районе Митино обустроены две специальные зоны для жарки шашлыка, оборудованные мангалами, столами и скамейками, урнами, противопожарным инвентарём.

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