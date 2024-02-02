Чеснок – растение поистине удивительное. С глубокой древности людям известно о его оздоравливающих свойствах.
Что происходит с кровью через 1 час после употребления чеснока
Комментарии
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А
Алексей
Так что происходит то через час???
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16 час.
вага карлито
Посмотрим дальше но пока полагаю что всё так и есть! Начал склонятся к мысли что гипертония целый комплекс причин! Состояние крови сосудов заболевание какого то органа и питание!)Так что каждый может руководствоваться этим принципами!
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Ем чеснок каждый день по одному зубчику, в качестве профилактики
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3 час.
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