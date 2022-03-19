В ПФР сделали важное заявление для всех, у кого стаж 20/25 лет

В Пенсионном фонде России сделали важное заявление для граждан с трудовым стажем 20 и 25 лет. Новость напрямую касается некоторых страховых и социальных выплат для россиян.
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