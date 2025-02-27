Частная жизнь царской семьи

Император Николай II был образцовым семьянином. Все свое свободное время он старался проводить в домашнем кругу – с женой Александрой Федоровной и детьми – сыном Алексеем и дочерями – Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией.
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