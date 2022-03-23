НБА. «Милуоки» разгромил «Чикаго», «Денвер» играет с «Клипперс» и другие матчи

Во вторник, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча. «Милуоки» Янниса Адетокумбо на своей арене разгромил «Чикаго».

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