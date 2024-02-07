«Известия» в День российской науки собрали перспективные разработки молодых ученых

Российские ученые выяснили, как повысить эффективность иммунотерапии рака с помощью кишечных бактерий, придумали, из чего сделать самые яркие светодиоды для автомобилей и самолетов, и создали золотые «нанофонарики» для борьбы с госпитальными инфекциями.
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