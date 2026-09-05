Минутка "ЦИРК С КОНЯМИ"

Вообще, должна вам сказать, Госдума наша в принципе мне не нравится. Ну не вызывают они у меня доверия.
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