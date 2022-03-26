На месте смерти барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинс собрались поклонники

Несколько часов назад стало известно о смерти барабанщика американской группы Foo Fighters. Тейлор Хокинс (Taylor Hawkins) умер во время южноамериканского турне.
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