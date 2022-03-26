Popcaketv

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • galina sledneva
    Россия с восторгом...противно читать такие заглавия...те, кто пишет эти статейки. сам создает рекламу всем этим "гаст...Вернулась из США ...
  • Александр Мальков
    больше преклоняйтесь,сильнее нагнутЗа какие деньги Б...
  • Евгений
    Поменьше вспоминайте о всяких Меладзе и Брежневых и через пару лет они будут готовы выступать за шаурму и банку пива...За какие деньги Б...

На месте смерти барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинс собрались поклонники

На месте смерти барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинс собрались поклонники

Несколько часов назад стало известно о смерти барабанщика американской группы Foo Fighters. Тейлор Хокинс (Taylor Hawkins) умер во время южноамериканского турне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх