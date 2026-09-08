ФАС возбудила 51 дело из-за завышения цен на топливо

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение для пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо.
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