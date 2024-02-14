Опасные подарки: Какие предметы могут принести не только радость, но и риск сглаза Юлия ПономареваИногда, когда мы получаем подарки, рискуем принять не только добро и радость, но и скрытые опасности, которые могут проникнуть в нашу жизнь.
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