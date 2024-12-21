Светлые образы межнациональной дружбы "чтобы побеждать в "информационной войне"

ninikooo Митусова

Г- г Затулин, а Вы не хотите поехать в гТюмень, где племянник ингушской диаспоры угрожает семье бойца СВО « пустить их на фарш?» вот там и убедитесь в « дружбе народов». Потому что Ваши откровенные бла- бла на эту тему уже « до печенок достали россиян». Понятно, что Вы стараетесь на благо своего кармана, но почему страдать должны все вокруг?!