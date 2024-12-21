Народ начал откликаться на предложение Сергея Кириенко придумывать примеры межнациональной дружбы и воплощать их в медийных образах.
Светлые образы межнациональной дружбы "чтобы побеждать в "информационной войне"
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
И пускай Затулина с Федоровым с собой заберут.
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12 час.
ninikooo Митусова
Г- г Затулин, а Вы не хотите поехать в гТюмень, где племянник ингушской диаспоры угрожает семье бойца СВО « пустить их на фарш?» вот там и убедитесь в « дружбе народов». Потому что Ваши откровенные бла- бла на эту тему уже « до печенок достали россиян». Понятно, что Вы стараетесь на благо своего кармана, но почему страдать должны все вокруг?!
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12 час.
Павел Еремеев
Сценарий роликов полностью поддерживаю о продвижении русской православной тематики. Где живем в России? Значит все должно быть Российской , а не иноземное.
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11 час.
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