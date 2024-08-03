Глава Пентагона отменил сделку с тремя обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября

Глава Пентагона Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу о подготовке терактов 11 сентября 2001 года, согласно которому они согласились признать себя виновными в заговоре и убийстве почти 3000 человек в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.