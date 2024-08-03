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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Глава Пентагона отменил сделку с тремя обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября

Глава Пентагона Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу о подготовке терактов 11 сентября 2001 года, согласно которому они согласились признать себя виновными в заговоре и убийстве почти 3000 человек в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

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