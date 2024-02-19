Финансовый эксперт Тимошенко спрогнозировал "напряженный" курс рубля

Курс рубля на текущей неделе поддержит близость пика налоговых выплат, из-за которого на рынке предложение валюты растет, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
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