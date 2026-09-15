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Встреча с космонавтом, телескоп и планетарий: программа Дня астрономии в Москве

Встреча с космонавтом, телескоп и планетарий: программа Дня астрономии в Москве

В Музее космонавтики 20 сентября пройдет День астрономии с лекциями, мастер-классами, встречей с космонавтом и наблюдениями в телескоп.

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