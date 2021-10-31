В России начали принимать заявки от бизнеса на «антикризисные» гранты

Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. В России начали принимать заявки на единовременные гранты от представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за обострения эпидемической ситуации.
Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. В России начали принимать заявки на единовременные гранты от представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за обострения эпидемической ситуации.
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