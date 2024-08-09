Сомнительными консервами и рыбой торговали в Карелии

Предприниматель не смог предоставить документы на продукцию, ее арестовали и сожгли Россельхознадзор проверил рыбные магазины и склад индивидуального предпринимателя в Петрозаводске и нашел ряд нарушений.
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