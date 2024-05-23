Китай в 2024 году нарастил на треть поставки в Россию легковых автомобилей

РФ стала для китайских автопроизводителей самым большим рынком Китай за первые четыре месяца 2024 года поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года - 237 тысяч штук на 3,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости после изучения данных китайской статистической службы.