Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

Если Азербайджан продолжит давить на Россию, то болезненные для Баку ответные меры не заставят себя долго ждать... - Су-24 сбила Турция, и чего же она дождалась... или все еще ждет?

Игорь Егоров

Баку -единственный город стоящий на Берегу Каспия и живущий за счет нефти и газа, все остальные города в основном живут сельским хозяйством и торговлей, в стране так мало дорог и так много гор, куда бежать азербайджанцам если что, о чем думает Алиев непонятно.... Видимо мечтает пригласить на Каспий США или Турцию, но кто это ему позволит, вопрос: Куда бедному азербайджанцу податься.... в Иран или любимую Турцию, сомневаюсь, что там их ожидает счастье. Так и хочется сказать:"Ребята давайте жить дружно" иначе глядь, а все азербайджанцы резко побелели... и даже гранатовый сок - национальная гордость Азербайджана, не поможет.