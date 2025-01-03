Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Эту суку скоро уберут!Политолог допусти...
  • татьяна неструева
    А  мы  ?   Кремль   спал  ?  а  нет   занимался  грабежом   страны  . аж   все   обмундирование   спиз......ли  1.5 м...Блинкен признался...
  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    Давно пора!В Госдуме рассказ...

Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

В конце декабря после извинений Владимира Путина за инцидент с самолетом AZAL, который произошел в воздушном пространстве России, президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически не принял принесенных извинений и сделал ряд антироссийских заявлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Если Азербайджан продолжит давить на Россию, то болезненные для Баку ответные меры не заставят себя долго ждать...  - Су-24 сбила Турция, и чего же она дождалась... или все еще ждет?
Ответить
19 час.
Игорь Егоров
Баку -единственный город стоящий на Берегу Каспия и живущий за счет нефти и газа, все остальные города  в основном живут сельским хозяйством и торговлей, в стране так мало дорог и так много гор, куда бежать азербайджанцам если что, о чем думает Алиев непонятно.... Видимо мечтает пригласить на Каспий США или Турцию, но кто это ему позволит, вопрос: Куда бедному азербайджанцу податься.... в Иран или любимую Турцию, сомневаюсь, что там их ожидает счастье. Так и хочется сказать:&quot;Ребята давайте жить дружно&quot; иначе глядь, а все азербайджанцы резко побелели... и даже гранатовый сок - национальная гордость Азербайджана, не поможет.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх