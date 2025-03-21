СМИ рассказали о последствиях для астронавтов после долгого пребывания в космосе

Астронавты Национального аэрокосмического управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Сунита Уильямс и Барри Уилмор могут столкнуться с пожизненными проблемами со спиной после миссии в космосе, которая длилась девять месяцев.
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