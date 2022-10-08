В ЦСКА объяснили, почему Трусова и Кондратюк убежали от журналистов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк убежали от журналистов перед матчем 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где армейцы встречались с другим столичным клубом - "Динамо".