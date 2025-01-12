Символы «сытых» нулевых уходят в прошлое в Екатеринбурге Старейший торговый центр «Дирижабль» будет снесен, чтобы освободить место для многофункциональной застройки.
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Символы «сытых» нулевых уходят в прошлое в Екатеринбурге Старейший торговый центр «Дирижабль» будет снесен, чтобы освободить место для многофункциональной застройки.
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