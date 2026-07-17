РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Захарова призвала Евросоюз ввести санкции против США и Украины

Захарова призвала Евросоюз ввести санкции против США и Украины

Christoph Soeder/picture-alliance /dpa/TASS Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза ввести очередные антироссийские санкции, предложив Европе поступить по аналогичному сценарию с Украиной и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии