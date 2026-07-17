Захарова призвала Евросоюз ввести санкции против США и Украины

Christoph Soeder/picture-alliance /dpa/TASS Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза ввести очередные антироссийские санкции, предложив Европе поступить по аналогичному сценарию с Украиной и США.
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