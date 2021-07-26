Американский политолог объяснил, как Россия может лишить США «монополии на богатство»

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаАмериканский политолог объяснил, как Россия может лишить США «монополии на богатство» Автор: Анна Ильинская Вашингтон боится усиления Москвы, и этот страх может привести к опасным для всего мира последствиям.Вернуться к статье159НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинЭто говорит лишь о том, что в Штатах не все сошли с ума. Есть и трезвомыслящие люди. Правда, маловато.Анатолий ЛановойВ. Высоцкий: Ударил первым я тогда, их было трое,Удар со стороны США жизненно необходимо УПРЕДИТЬ,RRRusik RusikНет там никаких трезвомыслящих. У них есть страх невыжить самим. Это их и сдерживает. Ведь гиперзвук для них кошмар.Susan VaninНебольшая поправка - "Иду с дружком, гляжу — стоят. Они стояли молча в ряд, Они стояли молча в ряд, Их было восемь. Со мною нож, решил я: — Что ж, Меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады! Держитесь, гады! - К чему задаром пропадать? Ударил первым я тогда, Ударил первым я тогда - Так было надо."ТТатьянаНет-нет да раздаются здравомыслящие голоса на Западе... только вот будут ли они там услышаны?Андрей ЩеголеватыхПрикольно, мировой порядок может не устоять, если Россия перестанет быть страной с нищей экономикой...Маруся КацаповаРоссийская экономика на восьмом месте в мире,это не "нищая",как по вашему.Мировой порядок сегодня устанавливают не экономикой,а дорогой дружок, как не странно,силой!Россия будет вечной,а всё остальное победимо...СергейТуфта.. "Российские" деньги олигархи и Путин хранят в американских банках..,которые американцы могут просто аннулировать.. А рубль настолько не стабилен и зависим от того же доллара, что развивать промышленность в России, просто не рентабельно..Только сырьевой придаток с нищим населением..И этот итог - достижение американской политики и.. продажности высших эшелонах власти в самой России...АААлександр АбросимовТы конченный дебил вРоссии таких как ты юродивыми называлиEvgenija Palette!!!!!!!!!!!!!!!!!!!viktor podtelkovПлохо то, что Россия "стесняется" предложить социуму свои концепции его развития и, поэтому, всегда будет в роли "обвиняемой и виноватой". А "стесняется" она потому, что в настоящее время "всеми признано" "поражение" её социалистической идеологии, в то время как это только временное отступление в эволюционном развитии социума, вполне допускаемое "Теорией развития систем"!ААлексейОбама тоже наш. Агент влияния. Он усыпил бдительность запада когда говорил, что мы разорваны в клочья, а теперь пить боржом поздно.Алла ДубининаЕсли паразитки Америки вдруг не станет на планете, голодные наконец то наедятся. И многие без оглядки на этого монстра на Холме начнут решать свои проблемы , а не обслуживать хотелки гегемона- гопника...Evgenija PaletteНичего нового. Vivat Филу Батлеру. Человек все видит правильно. Вечный, никогда не ослабевающий страх перед Россией - и, когда она была четвертой экономикой в мире (перед революцией), И очень хорошо развивалась от чего не могла жить спокойно вечный наш враг - Великобритания. И соответственно - АНТАНТА (хотя Россия тогда еще и сама входила в АНТАНТУ. Это после свершившейся революции эти деятели ополчились на Россию (кого здесь только не было - и французы и итальянцы и чехи, и, конечно, представители туманного Альбиона, которым во все времена было тесно на их острове, и они мечтали завоевать Россию... (Пусть Польша поплачет от такого соперника). И в 41 году - те же мотивы, и, чтобы там когда ни говорилось о комиссарах, которых Гитлер хотел уничтожить, главная цель была ЗАВОЕВАТЬ, ПОДЧИНИТЬ РОССИЮ, НЕ ДАТЬ ЕЙ РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, потому что определенные успехи тоже были налицо. И семидесятилетнее несварение желудка после нашей Великой Победы, и вот, опять готовящийся новый Крестовый Поход... ( а сейчас состояние ресурсов так называемого, коллективного Запада еще хуже, чем в 41. Сейчас просто - катастрофа. К тому же - никто из тех, кого они БЕЗЗАСТЕНЧИВО ДОЯТ ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ, кормить их больше не хочет. Но сейчас ко всему добавился еще новый страх - страх перед военной мощью России... И прав автор - может найтись какой-нибудь сумасшедший придурок, который, чтобы избавиться от этого страха, развяжет очередную бойню...Skitalez ZhevajПрекрасная статья, которую высказал американский политолог и аналитик Фил Батлер, с его мнением я полностью согласен. Россия может лишить США "монополии на богатство" Северный поток -2" опасен для национальных интересов США , он подрывает торговую гегемонию Вашингтона и Евросоюза. Страх США- это военная мощь России. Пугая Европу о российской агрессии, США тем временем подтягивает силы НАТО к российским границам, чтобы оказать давление на Россию, что касается Москвы, то её действия лишь реакция на агрессивную политику Запада. Недавние испытания Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" навёл ужас и страх на Америку, которые осудил Пентагон. Однако Вашингтон похоже забыл, что когда США и и НАТО развернули свои ракетные системы Aegis в Румынии и Польше. НАТО , по сути превратила эти страны в мишень для России. Ракетные комплексы "Циркон" может обрушится на Бухарест и Констанцу, прежде, чем мигнут огни на командных пунктах Аegis. России не обходимо возобновить военную базу на Кубе, снабдив её всем необходимым, особенно новым современным вооружением, ракетными комплексами "Циркон." Гиперзвуковое оружие, которое может быть использовано для атак на беспрецедентных скоростях, являются лишь средством сдерживания и ответного удара. ЗРК С-400 и С- 500- являются самым совершенным оружием противоздушной обороны в мире. Мир- главная ценность человеческой цивилизации. "Стратегические ядерные силы РФ гарантируют, Что США не смогут развязать- Третью мировую войну". Игорь Коротченко- военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".Комментировать
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