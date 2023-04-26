«Ман Сити» обыграл «Арсенал» 8 раз подряд с общим счетом 21:4

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила соперника в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1. В последний раз «канонирам» удавалось избежать поражения в этом противостоянии 18 июля 2020 года – в Кубке Англии.
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