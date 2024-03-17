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На избирательных участках Алтайского края вкусно и весело. Масленица пришла на выборы

На избирательных участках Алтайского края вкусно и весело. Масленица пришла на выборы

Так получилось, что выборы совпали с любимыми народными гуляниями на Масленицу Фото: предоставлено алтайским управлением печати и массовых коммуникаций В Алтайском крае продолжается трехдневный избирательный марафон.

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