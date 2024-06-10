Помощь Украине в конфликте с Россией может принести выгоду США и странам Запада. Об этом в эфире телеканала CBS заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Грэм: США не желают отдавать ископаемые Украины на триллионы долларов РФ и Китаю
Комментарии
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В
Воробей
Потому РФ и должна выдюжить против Запада, даже если это будет означать войну до последнего стоячего украинца, чтобы не потерпеть военного и экономического поражения. Доллар должен рухнуть, из-за окончательной потери доверия к нему, благодаря конфискации российских активов. Для того Путин и оставил эту приманку на крючке для Запада.
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13 час.
Ю
Юрий Зубрин
Опять этот старый педераст клюв разинул и подливаект масла в огонь.....
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12 час.
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