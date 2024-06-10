Грэм: США не желают отдавать ископаемые Украины на триллионы долларов РФ и Китаю

В

Воробей

Потому РФ и должна выдюжить против Запада, даже если это будет означать войну до последнего стоячего украинца, чтобы не потерпеть военного и экономического поражения. Доллар должен рухнуть, из-за окончательной потери доверия к нему, благодаря конфискации российских активов. Для того Путин и оставил эту приманку на крючке для Запада.