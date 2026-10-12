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Круговой допустил, что Дзюба продолжит карьеру

Круговой допустил, что Дзюба продолжит карьеру

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказал мнение о будущей карьере форварда Артёма Дзюбы. «Он ещё не завершил карьеру.

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