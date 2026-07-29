ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную и логистическую инфраструктуру

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА противника, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.