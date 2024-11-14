Длительное сидение на унитазе с телефоном вредит здоровью

Эксперты предупреждают – длительное сидение на унитазе может нанести вред вашему здоровью. Такое поведение приводит повышению риска образования геморроя и ослаблению тазовых мышц – рассказал доктор Лай Сюэ, колоректальный хирург из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе.
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