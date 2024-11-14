РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    Так наебулина об этом и говорила открытым текстом, что её цель - задушить спрос, заморозить экономику. Её что, никто ...Росстат констатир...
  • Александр Александров
    И куда же она теперь? Неужто в дворники...Министр социальны...
  • Svetlana Kuzmina
    Каллас, хватит пугать Россию о возможности отдать наши активы Киеву. Пусть попробует отдать - получит ответ, который ...В ЕС намерены отд...

Длительное сидение на унитазе с телефоном вредит здоровью

Длительное сидение на унитазе с телефоном вредит здоровью

Эксперты предупреждают – длительное сидение на унитазе может нанести вред вашему здоровью. Такое поведение приводит повышению риска образования геморроя и ослаблению тазовых мышц – рассказал доктор Лай Сюэ, колоректальный хирург из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх