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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лео Вестерманн стал игроком «Крайльсхайма»

Разыгрывающий Лео Вестерманн (31 год, 198 см) стал игроком немецкого «Крайльсхайма». В минувшем сезоне Вестерманн играл за «Обрадойро», набирая в АСВ в среднем по 6,7 очка, 2,4 подбора и 3,6 передачи за встречу.

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