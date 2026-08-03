Нижний Новгород ждет до +27°С в понедельник

В понедельник, 3 августа, в Нижнем Новгороде прогнозируется комфортная летняя погода. Согласно сведениям сервиса «Яндекс Погода», день ожидается преимущественно солнечным, а температурные показатели не выйдут за пределы климатической нормы.
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