В ночь на 16 октября беспилотники пытались атаковать тепловую инфраструктуру Владимира. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем сообщении в МАХ, на которое ссылается Москва24.
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