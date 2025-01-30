Эксперт: магазины "Светофор" в Москве закрыли из-за плохой защиты от вредителей

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Основной причиной, по которой Роспотребнадзор потребовал временно прекратить работу нескольких магазинов сети "Светофор" в Москве, стало отсутствие у них программы контроля вредителей.
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