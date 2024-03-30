Мэрия Сочи выиграла суд о сносе восьмиэтажной парковки, которую собрались распродать в виде апартаментов Ответчик по иску о сносе ООО “Сити Парк”, тяжба длилась с 2021 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мэрия Сочи выиграла суд о сносе восьмиэтажной парковки, которую собрались распродать в виде апартаментов Ответчик по иску о сносе ООО “Сити Парк”, тяжба длилась с 2021 года.