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Тульские новости

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Склад Wildberries в Алексине атакован беспилотниками в ночь на 5 августа

Склад Wildberries в Алексине атакован беспилотниками в ночь на 5 августа

В ночь на 5 августа склад Wildberries в Алексине Тульской области подвергся атаке БПЛА. Депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина рассказала, что попросила профильных министров собрать экстренное совещание и в публичном пространстве решать, что делать с проблемой, сообщает «Бизнес Журнал».

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