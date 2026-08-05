Склад Wildberries в Алексине атакован беспилотниками в ночь на 5 августа

В ночь на 5 августа склад Wildberries в Алексине Тульской области подвергся атаке БПЛА. Депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина рассказала, что попросила профильных министров собрать экстренное совещание и в публичном пространстве решать, что делать с проблемой, сообщает «Бизнес Журнал».