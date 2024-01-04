Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию", - спасибо российскому олигарху за Ревву.

"Саша вернулся, повеселил и обратно, в Испанию", - спасибо российскому олигарху за Ревву.

Politiki.net Как эпопея с нашумевшей "голой вечеринкой" сошла на нет, так и мутная история с приглашением на новогодний корпоратив, одним российским олигархом, комика Сашку Ревву, уроженца Донецка, большого друга экс-участника 95-го квартала, а наные президента соседней страны - не нашла должного отклика ни у российской Фемиды, ни у патриотически настроенного общества.

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