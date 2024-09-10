Чиновник из ЯНАО Воротников ушел с поста, не дожидаясь увольнения по суду

Администрация Тазовского района ЯНАО не стала продлять контракт с директором районного департамента имущественных отношений Михаилом Воротниковым, увольнения которого в связи с утратой доверия почти год добивалась прокуратура.
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