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Смолов приехал в Саратов: «Не мог не залететь к себе на район. Тут skyscrapers, все четко»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов посетил Саратов и записал кружок в свой телеграм-канал.

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