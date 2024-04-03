﻿﻿Тайра Бэнкс, Линдси Лохан, Бритни СпирсЗапись общественных мероприятий редко бывает монотонной. Некоторые из звезд, появившихся на красной дорожке, мгновенно окажутся в вашем мудборде, а других не увидишь без слез.