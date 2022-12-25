Политика как она есть

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Почему Германия и Франция могут объединиться и пойти против России

Почему Германия и Франция могут объединиться и пойти против России

Некоторое время назад мы рассказывали про дальнейшие перспективы Европейского союза, его светлое прошлое и будущее, которое может оказаться весьма темным: резкое обнищание основной массы населения с его нацификацией, развод бывших союзников с расходом по «национальным квартирам», чтобы по отдельности как-то пережить экономический кризис, гонения на мигрантов, конфликты с европейскими соседями, появление нового «фюрера» с объединительной русофобской идеологией, Четвертый рейх и, конечно же, Поход на Восток, куда ж без него? Страшно? Очень.

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