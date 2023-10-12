Зачем выпускают быстроходные машины, если скорость на дорогах ограничена

Читатель «За рулем» хочет узнать:— С какой целью автопроизводители производят быстроходные массовые автомобили, если практически повсеместно ­скорость движения ограничена?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора– Начнем с того, что управление быстрым и динамичным автомобилем – ни с чем не сравнимое удовольствие, и люди готовы за него платить.