В Калуге в массовом ДТП пострадали два человека

По данным УМВД России, 15 апреля в 21:45 в Калуге произошло ДТП. По предварительной информации, 33-летний мужчина, управляя автомашиной "Форд Мондео", ехал по Московской улицы со стороны Поселковой улицы в сторону улицы Билибина.
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