«Ошибка выжившей» в отношениях

Как правило, если у женщины в отношениях все благополучно, то говорят, что ей повезло с мужем. Если же семейная жизнь оставляет желать лучшего, то считается, что женщина в этом сама виновата – смотреть надо было, что берешь.
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