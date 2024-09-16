Джульетта: лучшие кинообразы шекспировской героини и интересные факты

Весь мир 16 сентября отмечает день рождения Джульетты. Amic.ru рассказывает самое интересное о шекспировской героине "Ее сиянье факелы затмило, Она подобна яркому берилу": именно так потрясенный Ромео впервые встречает Джульетту.
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