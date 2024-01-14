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Проблема здорового образа жизни в России: почему привычки определяют наше будущее

Проблема здорового образа жизни в России: почему привычки определяют наше будущее

Проблема здорового образа жизни в России: почему привычки определяют наше будущее Ольга ВайленкоВ России четыре основные причины смертности населения включают онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов дыхания и сахарный диабет.

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