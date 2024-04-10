ФСБ: в Запорожской области за подготовку теракта задержан агент СБУ

Известия/Алексей Майшев В Запорожской области спецслужбы задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт в отношении российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Запорожской области.
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