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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Абхазии террориста Басаева, устроившего "Беслан", признали героем и чествуют на деньги России

В Абхазии террориста Басаева, устроившего "Беслан", признали героем и чествуют на деньги России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В 2013 году в Абхазии восстановили объект культурного наследия, причём восстановили за счёт России.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
У себя уже поздно, кругом мастурбеки-исламисты.
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6 час.
Сигизмунд Абдуллаевич
Басаев,  как и другие чеченцы, воевал на стороне Абхазии против грузин не за совесть, а ЗА ДЕНЬГИ.  Так же и Грузия в дальнейшем  готовила на своей территории чеченских террористов  --- тоже ЗА ДЕНЬГИ.                                              Так какое же это геройство!!?????
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4 час.
Сигизмунд Абдуллаевич
Просто кормить недостаточно.  Надо ещё и строго спрашивать  с них --- куда тратят наши деньги? Но этого никто не делает и не будет делать,  покуда у власти в России будут сидеть одни жиды.   200 национальностей населяют нашу страну!!! А у власти и на эстраде ОДНИ ЖИДЫ. Почему???????
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4 час.

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