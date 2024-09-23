В Абхазии террориста Басаева, устроившего "Беслан", признали героем и чествуют на деньги России

ГМ Георгий Михалев У себя уже поздно, кругом мастурбеки-исламисты.

Сигизмунд Абдуллаевич Басаев, как и другие чеченцы, воевал на стороне Абхазии против грузин не за совесть, а ЗА ДЕНЬГИ. Так же и Грузия в дальнейшем готовила на своей территории чеченских террористов --- тоже ЗА ДЕНЬГИ. Так какое же это геройство!!?????