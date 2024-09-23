ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В 2013 году в Абхазии восстановили объект культурного наследия, причём восстановили за счёт России.
В Абхазии террориста Басаева, устроившего "Беслан", признали героем и чествуют на деньги России
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
У себя уже поздно, кругом мастурбеки-исламисты.
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6 час.
Сигизмунд Абдуллаевич
Басаев, как и другие чеченцы, воевал на стороне Абхазии против грузин не за совесть, а ЗА ДЕНЬГИ. Так же и Грузия в дальнейшем готовила на своей территории чеченских террористов --- тоже ЗА ДЕНЬГИ. Так какое же это геройство!!?????
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4 час.
Сигизмунд Абдуллаевич
Просто кормить недостаточно. Надо ещё и строго спрашивать с них --- куда тратят наши деньги? Но этого никто не делает и не будет делать, покуда у власти в России будут сидеть одни жиды. 200 национальностей населяют нашу страну!!! А у власти и на эстраде ОДНИ ЖИДЫ. Почему???????
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4 час.
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