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Что будет с Украиной после окончания спецоперации? Ростислав Ищенко отвечает на вопросы зрителей

Что будет с Украиной после окончания спецоперации? Ростислав Ищенко отвечает на вопросы зрителей

В прямом эфире Ростислав Владимирович Ищенко отвечает на вопросы зрителей! 01:10 – Что будет с территорией Украины после окончания спецоперации по демилитаризации и денацификации? 22:49 – Где окажется Прибалтика, если опустится железный занавес? Ждать ли денацификации? 35:29 – Что США готовили в биолабораториях на Украине? – Будет ли дефолт после спецоперации и какую форму он приобретет? – Может ли Россия забрать заводы зарубежных крупных компаний без потери рабочих мест? – Чего ожидать на Украине при возможном военном вмешательстве Германии? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники .

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