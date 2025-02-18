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Царьград

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  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Да с паршивых собак шерсти клок наш. Чего вывозить пусть себе возлегают безродными.Белоусов пошёл на...
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Контрафакт на "Вайлдберриз". Как нам умудряются продавать подделки? Схема раскрыта

Контрафакт на "Вайлдберриз". Как нам умудряются продавать подделки? Схема раскрыта

"Вайлдберриз" — один из самых успешных маркетплейсов в России по объёмам продаж и прибыли. Однако, к сожалению, нередки случаи несправедливых и даже завышенных штрафов, которые "Вайлдберриз" выносит своим сотрудникам и продавцам.

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