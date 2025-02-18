Контрафакт на "Вайлдберриз". Как нам умудряются продавать подделки? Схема раскрыта

"Вайлдберриз" — один из самых успешных маркетплейсов в России по объёмам продаж и прибыли. Однако, к сожалению, нередки случаи несправедливых и даже завышенных штрафов, которые "Вайлдберриз" выносит своим сотрудникам и продавцам.