Нейросеть написала музыку на основе информации о крупных городах РФ

Известия/Дмитрий Коротаев Специалисты компании Platforma, занимающейся созданием решений для бизнеса, благодаря нейросети создали пять музыкальных композиций, отражающих звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Архангельска.
Известия/Дмитрий Коротаев Специалисты компании Platforma, занимающейся созданием решений для бизнеса, благодаря нейросети создали пять музыкальных композиций, отражающих звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Архангельска.
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