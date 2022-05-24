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Нейросеть написала музыку на основе информации о крупных городах РФ

Нейросеть написала музыку на основе информации о крупных городах РФ

Известия/Дмитрий Коротаев Специалисты компании Platforma, занимающейся созданием решений для бизнеса, благодаря нейросети создали пять музыкальных композиций, отражающих звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Архангельска.

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